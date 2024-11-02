Загрутдинов: В Москве установили лифты в проблемном ЖК «Троицкая ривьера»
На юге Москвы установили лифты в проблемном ЖК «Троицкая ривьера» в ТиНАО. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, сейчас специалисты готовят оборудование к пусконаладочным работам.
Жилой комплекс «Троицкая ривьера» на 148 квартир возводится на территории города Троицк и состоит из двух четырехэтажных отдельно стоящих домов общей площадью более 12 тыс. кв. метров и двух многоуровневых паркингов на 44 и 90 машино-мест.
«Объект находится в высокой степени готовности. Квартиры в комплексе ожидают 153 дольщика», – уточнил глава департамента.
Для маломобильных граждан установят подъемники. В настоящее время идет подготовка для их установки. В паркинге завершается чистовая отделка. Ведется подготовка к установке эвакуационных дверей. В котельной продолжаются пусконаладочные работы.
Завершаются работы по укладке газонов во дворе жилого комплекса. На спортплощадке продолжается установка малых архитектурных форм.
Строительство ЖК «Троицкая ривьера» началось застройщиком ООО «ИнтерьерДизайнПроект» еще в феврале 2014 году. С декабря 2017-го находится в процедуре банкротства.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение завершить строительство проблемного объекта.
Сейчас в столице за счет средств городского бюджета достраивается шесть проблемных объектов, в которых свои квартиры ожидают около 2,5 тыс. дольщиков.
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