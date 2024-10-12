Загрутдинов: В Москве предстоит достроить шесть проблемных жилых комплексов
В Москве достраиваются ещё шесть проблемных жилых объектов за счет бюджета города. Об этом сообщил глава столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, половину из них планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года, остальные – в следующем году.
«До конца года в эксплуатацию планируется ввести жилые комплексы "Легенда", "Терлецкий парк", "Троицкая Ривьера". В следующем году должны быть готовы жилые комплексы "Академ Палас", "Воскресенское" и "Квартал Триумфальный"», - уточнил глава департамента.
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке всех проблемных жилых комплексов, расположенных на территории столицы, за счет средств городского бюджета. Полномочия и функции, связанные с завершением возведения проблемных объектов за счет бюджетных средств, были переданы столичному департаменту гражданского строительства. Всего с 2011 года в эксплуатацию было введено свыше 240 проблемных корпусов, в новые квартиры въехали более 28 тысяч собственников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru