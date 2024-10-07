Загрутдинов: В досуговом центре на юге Москвы завершают монтаж оборудования

Основные строительно-монтажные работы в здании культурно-досугового центра в Северном Бутове близятся к завершению, рассказал глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, объект расположен на участке площадью 0,66 гектара. В здании уже установили оборудование и мебель. Сейчас специалисты производят пусконаладочные работы. Около культурно-досугового центра создали современное общественное пространство, на котором разместились место для отдыха, детская площадка и автомобильная парковка.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство объекта завершится в этом году. Общая площадь возводимого культурно-досугового центра превышает три тысячи квадратных метров.

