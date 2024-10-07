Загрутдинов: В досуговом центре в Бутово завершаются строительно-монтажные работы
Специалисты проводят пусконаладочные работы в здании нового культурно-досугового центра в столичном районе Северное Бутово, рассказал глава департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание запроектировано таким образом, чтобы проведение культурно-массовых и выставочных мероприятий в центре не мешало проведению занятий студий и кружков.
В зрелищной зоне культурно-досугового центра расположен концертный зал на 300 посадочных мест. Кроме того, в центре есть гримерные, артистические и костюмерные помещения. В концертном зале можно проводить кинопоказы, спектакли и концерты.
В клубной зоне нового культурно-досугового центра есть студии раннего развития детей, декоративно-прикладного творчества, графики и живописи, а также музыкальный и хореографический классы.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строительство объекта завершится в 2024 году. Общая площадь возводимого культурно-досугового центра превышает три тысячи квадратных метров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru