Загрутдинов: В 2024 году достроят шесть ЖК для обманутых дольщиков
В Москве до конца года достроят шесть жилищных комплексов для обманутых дольщиков. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«Деньги из бюджета Москвы на завершение работ выделены, «дорожной картой» по каждому ЖК определены сроки. Шесть жилых комплексов должны быть достроены уже в этом, 2024-м году», - заявил он.
На текущий период в Москве ведутся строительные работы по восьми ЖК. Три из них расположены на территории Новой Москвы – это ЖК «Легенда» в городском округе Троицке, ЖК «Марушкино» и ЖК «Воскресенское». Еще пять комплексов достроят в границах исторической Москвы. Среди них «Академ Палас» на проспекте Вернадского, «Квартал Триумфальный» в районе Фили-Давыдково, «Терлецкий парк» в Перово, «Малыгина, 12» в Лосиноостровском районе и компенсационный дом для дольщиков ЖК «Мегаполис» в Косино-Ухтомском районе.
На данный момент эксперты обследуют недостроенные объекты, чтобы убедиться в надежности монолитных конструкций. Также предстоит переоформить документацию по проектам.
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