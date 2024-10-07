Загрутдинов: У корпусов проблемного ЖК «Легенда» в Троицке уложили тротуарную плитку

Укладка тротуарной плитки завершена что возле корпусов проблемного жилого комплекса «Легенда» в Новой Москве. Сейчас проводятся работы по подготовке основания под финальный слой асфальта. Этот ЖК строится на территории Троицка, в районе 42 километра Калужского шоссе.



Из семи корпусов, которые предусмотрены проектом, пять включены в «Дорожную карту» проблемных объектов города Москвы. Всего квартиры там должны получить 750 дольщиков, рассказал глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.



«Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», – пояснил руководитель департамента.



Сейчас в отдельных корпусах проводятся монтаж системы противопожарной сигнализации, внутридомового электроснабжения, отделочные работы. Также идёт обустройство локальных очистных сооружений.



Как уточнил Загрутдинов, на данный момент из бюджета города финансируется достройка семи проблемных объектов. В общей сложности жильё в них ожидают 3300 дольщиков. Полномочия и функции по завершению проектов переданы Департаменту гражданского строительства столицы. Контроль за подрядчиками осуществляет Московский фонд защиты прав дольщиков.

