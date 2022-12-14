Загрутдинов: три жилых корпуса ввели в эксплуатацию вблизи станции МЦК Новохохловская

В столичном районе Нижегородский ввели в эксплуатацию три жилых корпуса для переселения по программе реновации на улице Новохохловской, з/у 1. Об этом сообщил глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, новостройка имеет хорошую транспортную доступность.

«В последние годы на территории района было открыто несколько новых станций. Так, станция метро «Нижегородская» и одноимённая станция МЦК расположена в 700 метрах от дома», - отметил глава департамента.

Три жилых корпуса переменной этажности объединены общей подземной частью. Здания выполнили в едином стиле.

В новостройке 1028 квартир (однокомнатных – 281, двухкомнатных – 514, трехкомнатных – 212, четырехкомнатных - 21). 16 квартир оборудовали для маломобильных жильцов. В них увеличена ширина коридоров и установлена специальная сантехника.

Первые этажи сделали нежилыми – здесь могут быть открыты магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей. В вестибюле жилой части зданий размещены: колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков.

Вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнили в один уровень с поверхностью земли – маломобильные люди и родители с колясками смогут без посторонней помощи попасть в подъезд. Плитка с шероховатой поверхностью у входной группы жилых домов будет препятствовать скольжению в любое время года.

Строения образуют полузакрытый двор, в котором созданы все условия для отдыха детей и взрослых. Здесь установлено спортивное оборудование для разных возрастов, песочницы, горки, качели, карусели, игровые комплексы, скамейки и парковые качели.

