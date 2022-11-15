Загрутдинов: Строительство детского корпуса больницы в Коммунарке завершено на 75%
Строительство детского корпуса на 180 коек для больницы в Коммунарке завершено на 75 процентов. Выполнены кровельные и фасадные работы, завершено благоустройство территории. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Идет отделка помещений и монтаж инженерных систем. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в этом году», - уточнил Загрутдинов.
Общая площадь восьмиэтажного здания составит почти 25 тысяч квадратных метров. В нем будут работать приемное, палатное педиатрическое отделение, отделение общей хирургии, нейротравматологическое отделение, отделения оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, реанимации новорожденных, операционный блок и дневной стационар.
Отделение патологии новорожденных будет оснащено самыми современными инкубаторами, позволяющими выходить новорожденных при самых сложных патологиях и экстремально низком весе. Появится и широкий спектр современных методов лечения детей с онкологическими заболеваниями. Для детей и их родителей в стационаре создадут комфортные условия пребывания. Планируется, что больница в Коммунарке станет многопрофильным центром с самыми современными технологиями.
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