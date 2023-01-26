Загрутдинов: Строительные работы на развязках МКАД будут завершены в 2023 году
В рамках развития транспортной инфраструктуры столицы в текущем году запланировано завершить строительно-монтажные работы на развязках Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.
«В этом году планируем с опережением графика ввести развязки МКАД и улицами Липецкой, а также Верхние Поля», – отметил глава департамента.
Он рассказал, что ключевой задачей, стоящей перед строителями в этом году, является запуск движения на Московском скоростном диаметре.
«На южном участке Московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до Шоссейной строится полуторакилометровая эстакада основного хода», - уточнил Загрутдинов.
По его словам, в этом году планируется также ввести в эксплуатацию магистраль от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАД, что существенного разгрузит вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД.
Глава департамента сообщил, что в планах города закончить в текущем году строительство 33 эстакад, туннелей и искусственных сооружений, а также около 20 пешеходных переходов, закончить реконструкцию Дмитровского путепровода, благодаря которому увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе.
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