Загрутдинов: Строительные работы на развязках МКАД будут завершены в 2023 году

В рамках развития транспортной инфраструктуры столицы в текущем году запланировано завершить строительно-монтажные работы на развязках Московской кольцевой автомобильной дороги. Об этом сообщил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

«В этом году планируем с опережением графика ввести развязки МКАД и улицами Липецкой, а также Верхние Поля», – отметил глава департамента.

Он рассказал, что ключевой задачей, стоящей перед строителями в этом году, является запуск движения на Московском скоростном диаметре.

«На южном участке Московского скоростного диаметра от улицы Грайвороновская до Шоссейной строится полуторакилометровая эстакада основного хода», - уточнил Загрутдинов.

По его словам, в этом году планируется также ввести в эксплуатацию магистраль от улицы Полбина до Курьяновского бульвара, от улицы Маршала Шестопалова до Павелецкого направления МЖД, от Павелецкого направления МЖД до МКАД, что существенного разгрузит вылетные магистрали, Третье транспортное кольцо и МКАД.

Глава департамента сообщил, что в планах города закончить в текущем году строительство 33 эстакад, туннелей и искусственных сооружений, а также около 20 пешеходных переходов, закончить реконструкцию Дмитровского путепровода, благодаря которому увеличится пропускная способность Дмитровского шоссе.

