Загрутдинов: Спорткомплекс «Алтайский» в столичном Гольянове готов на 95%
Строительство двухэтажного спортивного комплекса в столичном районе Гольяново подходит к завершению, рассказал глава Департамента гражданского строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, возведение спорткомплекса на Алтайской улице началось в феврале 2023 года в рамках государственной программы «Спорт Москвы» за счет бюджета города. Сейчас специалисты полностью завершили фасадные работы и внутреннюю отделку здания. На сегодняшний день ведется сборка мебели и поставка необходимого оборудования. На объекте продолжаются пусконаладочные работы.
В комплексе площадью порядка четырех тысяч квадратных метров расположатся два бассейна, зал для групповых занятий, раздевалки, буфет и многое другое.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов говорил, что основные строительные работы на объекте планируют завершить в конце 2024 года.
По словам главы Мосгосстройнадзора Антона Слободчикова, весь производственный цикл строительства спорткомплекса находится под контролем ведомства.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что за пять лет в 10 районах столицы появились 38 спортобъектов.
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