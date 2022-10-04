Загрутдинов: Шесть домов построят в 2023 году по реновации в районе Проспект Вернадского
Сразу шесть жилых корпусов введут в эксплуатацию в 2023 году в районе Проспект Вернадского на западе российской столицы в рамках программы реновации жилья. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Дома возводятся на улице Лобачевского, сейчас там ведутся работы по устройству шпунтового ограждения, а также разработка котлована.
«Корпуса будут иметь разную конфигурацию: часть будет прямоугольной формы, некоторые − Г-образной. Вместе они образуют закрытый внутренний двор. Фасады новостроек облицуют клинкерной плиткой разных цветов, установят короба для кондиционеров. Кроме того, будет обустроена подземная парковка», - рассказал Загрутдинов.
В шести жилых домах будет 444 квартиры, три четверти из которых, - двухкомнатные. Четыре предназначены для маломобильных жителей. Все квартиры будут полностью отделаны в соответствии с московскими стандартами реновации.
Первый этаж во всех корпусах будет отведён под магазины, заведения общественного питания, аптеки, городские сервисы. В вестибюле жилой части предусмотрены подсобные помещения под разные нужды.
Вход в здания, а также пол на первых этажах предусмотрены в один уровень с поверхностью земли – для удобства перемещения колясок и маломобильных граждан. Придомовую территорию благоустроят и озеленят.
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