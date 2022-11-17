Загрутдинов: Работы по остеклению фасада здания учебного корпуса начались в Беговом районе
В Москве начались работы по остеклению фасада здания учебного корпуса в Беговом районе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, к остеклению нового здания приступили на улице Правды. Будущий трехэтажный учебный корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест.
«Строительная готовность объекта составляет 34 процентов. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году», – заявил Загрутдинов.
Кроме учебного и административного блоков планируется библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором, а также спортивный зал, трансформируемый в актовый зал с телескопической системой кресел.
8 групповых ячеек запроектировано в дошкольном отделении. Это помещения с раздвижной трансформируемой перегородкой. Каждая из них включает спальню, буфет, игровую, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Кроме того, в дошкольном отделении будет построен музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий.
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