Загрутдинов: Работы по остеклению фасада здания учебного корпуса начались в Беговом районе

В Москве начались работы по остеклению фасада здания учебного корпуса в Беговом районе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, к остеклению нового здания приступили на улице Правды. Будущий трехэтажный учебный корпус рассчитан на 200 школьных и 200 дошкольных мест.

«Строительная готовность объекта составляет 34 процентов. Ввести здание в эксплуатацию планируется в 2023 году», – заявил Загрутдинов.

Кроме учебного и административного блоков планируется библиотека с зоной читательских мест, медиатека с учительским сектором, а также спортивный зал, трансформируемый в актовый зал с телескопической системой кресел.

8 групповых ячеек запроектировано в дошкольном отделении. Это помещения с раздвижной трансформируемой перегородкой. Каждая из них включает спальню, буфет, игровую, кабинеты логопеда и педагога-психолога. Кроме того, в дошкольном отделении будет построен музыкальный и спортивный залы, помещения для кружков и развивающих занятий.

