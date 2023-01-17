Загрутдинов: Пять новых домов по программе реновации появятся в ТиНАО
Пять жилых домов для переселения москвичей по программе реновации возводятся и проектируются в ТиНАО. На стадии строительства находится один дом, на стадии проектирования — четыре строения. Об этом заявили в пресс-службе столичного Департамента строительства.
По словам главы ведомства Рафика Загрутдинова, улучшенная отделка в новых домах будет отвечать московским стандартам реновации. Первые этажи всех строений будут нежилыми. В них разместят вестибюли, лифтовые холлы, кладовые для хранения уборочного инвентаря, комнаты дежурного, почтовые ящики и технические помещения. Также здесь предусмотрят помещения для кафе, магазинов, спортклубов, салонов красоты, секций и кружков для детей.
Загрутдинов добавил, что всего в Новой Москве по программе реновации построены шесть домов: два в поселке Шишкин лес, по одному в микрорайоне Солнечный, Десеновском, Ватутинках и Мосрентгене.
Всего в ТиНАО новые квартиры получат москвичи из 250 ветхих домов.
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