Загрутдинов: Проблемный ЖК «Терлецкий парк» введут в эксплуатацию до конца 2024 года

Проблемный жилой комплекс «Терлецкий парк» на Новогиреевской улице (район Перово, ВАО) площадью 153 тысячи «квадратов» введут в эксплуатацию до конца 2024 года. Об этом заявил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, ключи от квартир в «Терлецком парке» ожидает 851 дольщик.

Строители уже завершили остекление в блоках Е и Ж второго корпуса, заявил генподрядчик АО «МСУ-1». Кроме того, на объекте ведутся монтаж слаботочных систем и водоснабжения, отделка мест общего пользования и лифтовых холлов, установка распределительных гребенок отопления, остекление витражей, пусконаладочные работы и предъявление лифтов и другие работы. Также строители занимаются благоустройством прилегающей территории.

На объекте заняты 1174 человека. Их количество разнится в зависимости от объема работ.

Решение об окончании строительства за счет средств городского бюджета силами столичного застройщика было принято московским мэром Сергеем Собяниным. Соответствующие полномочия и функции были переданы Департаменту гражданского строительства.

Загрутдинов отметил, что сейчас в Москве достраиваются шесть проблемных объектов, квартиры в которых получат порядка 2500 дольщиков.

