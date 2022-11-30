Загрутдинов: Подстанцию скорой помощи построят по программе реновации в Царицыно
Подстанция скорой медицинской помощи будет построена по программе реновации в районе Царицыно. Строительство скоропомощной подстанции для кварталов 1, 4, 14 и 14б включено в адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную до 2025 года. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства города Рафик Загрутдинов.
«Подстанции скорой медицинской помощи предназначены для оказания внебольничной и внеполиклинической помощи населению и будут функционировать в круглосуточном режиме. Как показала практика в период борьбы с коронавирусной инфекцией, подстанции скорой помощи очень востребованы в Москве», - напомнил Загрутдинов.
По его словам, всего в Южном округе по программе реновации, помимо жилья, предусмотрено строительство 32 социальных объектов. По проекту, это будут 2 административных здания, 24 объекта образования и по два объекта спорта, здравоохранения и культуры.
Глава Депстроя подчеркнул, что в московских кварталах реновации создадут качественную и социально ориентированную среду, которая включает в себя спортивные и культурные центры, досуговые учреждения и объекты бытовых услуг. Всё это будет доступно не только жителям новостроек, но и всем москвичам.
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