Загрутдинов: Новый учебный корпус появится на Фестивальной улице
Устройство фасадов здания учебного корпуса на Фестивальной улице завершается, отделочные работы готовы на 53%. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, здание рассчитывают ввести в эксплуатацию до конца года. Корпус на 200 мест с дошкольным отделением на 150 мест располагается на улице Фестивальная, дом 16А. Указывается, что школьное отделение будет иметь зонирование по вертикали. На первом этаже будет размещаться вестибюльная группа, помещение для охраны, обеденный зал, кабинеты для учеников первых классов, а также игровая.
На втором и третьем этажах будут размещены кабинеты для вторых и четвертых классов. При этом на втором этаже хотят расположить актовый зал с артистическими и кладовой, спортзал с раздевалками и душевыми. А на третьем этаже планируют разместить учебные, универсальные кабинеты и библиотеку. Для дошкольников на первом этаже здания будут располагаться групповые помещения, общие со школой медблок и пищеблок.
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