Загрутдинов: Новый дом по программе реновации построят в Северном Измайлово в 2023 году
Новостройку для переселения москвичей по программе реновации в районе Северное Измайлово (ВАО) сдадут в эксплуатацию в 2023 году. Новый дом расположится по адресу: улица Константина Федина, владение 5. Сейчас строится надземная часть дома. Он появится на месте первой пятиэтажки, расселенной по программе реновации и демонтированной по технологии «умного сноса» в 2018 году. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
Фасады шестисекционного строения с подземной автостоянкой будут вентилируемыми, облицованными клинкерной плиткой цвета серо-черного графита и красного граната. Их будут чередовать для предания облику дома динамичности и контраста и выделения его среди близлежащих строений.
В доме разместятся 377 квартир (72 однокомнатных, 246 двухкомнатных и 59 трехкомнатных). В них выполнят улучшенную отделку, соответствующую стандартам программы реновации.
Первые этажи дома будут нежилыми. Во всех секциях расположатся вестибюли жилой части дома, колясочная, лифтовой холл, зона для размещения почтовых ящиков и помещение для хранения уборочного инвентаря, а также технические помещения. Для удобства жильцов в каждой секции предусмотрены два пассажирских лифта грузоподъемностью 400 кг и 1000 кг, оборудованных тактильными и визуальными средствами информации. Также здесь могут открыться кафе, магазины, спортклубы, салоны красоты, секции и кружки для детей.
В жилом доме предусмотрены системы охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, также здесь установят пожарную сигнализацию.
В закрытом и уютном дворе оборудуют детскую площадку и места для отдыха взрослых, а также высадят кустарники, цветники и деревья.
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