Загрутдинов: новостройку по реновации сдадут в следующем году в Кузьминках
Жилой дом для переселения по программе реновации в районе Кузьминки введут в эксплуатацию в следующем году. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, строители уже приступили к отделочным работам, монтажу внутренних инженерных систем и благоустройству территории.
Как отметил Загрутдинов, жилой двухсекционный дом с подземным паркингом на Волгоградском проспекте (владение 155) рассчитан на 150 квартир. В нём будет 90 двухкомнатных и по 30 однокомнатных и трехкомнатных квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.
В вестибюле подъезда предусмотрены комната консьержа, помещения для колясок и уборочного инвентаря, зона размещения почтовых ящиков. Лифты грузоподъемностью 400 и 1000 кг оборудуют визуальными и тактильными средствами информации. Вход в здание, пол вестибюля и лифтовый холл на первом этаже обустроены на одном уровне с поверхностью земли, что позволит маломобильным жильцам и мамам с колясками без посторонней помощи попасть в подъезд. Напольная плитка у входной группы будет препятствовать скольжению в любое время года благодаря шероховатой поверхности.
Фасады здания облицуют керамическим кирпичом, на них установят корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят. На придомовой территории появятся зелёные насаждения, газоны и цветники, детская и спортивная площадки, а также зона отдыха для взрослых.
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