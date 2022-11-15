Загрутдинов: Новостройку по программе реновации построят в Кузьминках в 2023 году

Жилой дом по адресу Волгоградский проспект в районе Кузьминки введут в эксплуатацию в следующем году. В настоящее время завершена разработка котлована, устройство фундаментной плиты, идет возведение надземной части здания. Об этом сообщил глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«Новостройку возводят на месте первой демонтированной в районе пятиэтажки, жители которой получили новые квартиры в том же районе», - рассказал Загрутдинов.

Жилой дом будет односекционным с подземной автостоянкой. Фасады здания облицуют кассетами из алюминия и композитного материала, на них установят корзины для кондиционеров. В новостройке будет 147 квартир. Готовая улучшенная отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы.

Первый этаж будет нежилым – здесь разместят магазины, кафе, салоны красоты, сервисные службы, спортклубы, кружки и секции для детей. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадку, а также место для отдыха. На придомовой территории высадят деревья, кустарники и газоны.

