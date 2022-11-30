Загрутдинов: Новостройка по программе реновации появится на Волгоградском проспекте
Строительство жилого дома для переселения по программе реновации началось в районе Кузьминки. Работы подготовительного периода и разработка котлована проводятся по адресу Волгоградский проспект, владение 101, корпус 2. Об этом рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, ввод дома в эксплуатацию запланирован на 2024 год.
Односекционный жилой дом с подземным паркингом рассчитан на 152 квартиры с готовой улучшенной отделкой в соответствии со со столичными стандартами программы реновации. В нём будет 40 однокомнатных, 75 двухкомнатных и 37 трехкомнатных квартир. Во входной группе предусмотрены комната консьержа, помещения для колясок и уборочного инвентаря. Лифты грузоподъемностью 430 кг и 1000 кг, оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.
Для удобства маломобильных людей и мам с колясками вход в подъезд, пол вестибюля и лифтового холла первого этажа будут выполнены на одном уровне с поверхностью земли. Шероховатая плитка входной группы предотвратит поскальзывание жильцов в любое время года.
Фасад здания будет отделан клинкерной плиткой и металлическими кассетами, на которых установят металлические корзины под кондиционеры. Лоджии остеклят. На придомовой территории появятся зелёные насаждения, газоны и цветники. Во дворе обустроят детскую и спортивную площадки, а также зону отдыха для взрослых.
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