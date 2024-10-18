Загрутдинов: Началось озеленение на территории проблемного ЖК «Терлецкий парк»
18 октября 202412:31
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В 16 регионах РФ зафиксировали вспышки пневмонии
- В Кремле выразили обеспокоенность последствиями устранения лидера ХАМАС
- Моди примет участие в саммите БРИКС в России
- МВД Турции: В ДТП с автобусом погибли семь человек, еще 33 пострадали
- Медведев назвал «план победы» Зеленского «планом» для победы
- Группа «Пилот» перенесла четыре концерта из-за травмы барабанщика
- Масштабная выставка работ Карла Брюллова открылась в Русском музее
- Над Курской областью сбили ракету ВСУ
- Умер экс-глава ФМС Константин Ромодановский
- Баста и Бурунов спели об одиночестве в трибьюте к юбилею Игоря Крутого
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru