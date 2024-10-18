Загрутдинов: Началось озеленение на территории проблемного ЖК «Терлецкий парк»

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ФОТО: Рафик Загрутдинов. Фото: Департамент строительства г. Москвы

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