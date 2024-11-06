Загрутдинов: Леса смонтированы в проблемном ЖК «Академ Палас» на корпусе В

В проблемном жилом комплексе «Академ Палас» на западе российской столицы смонтированы леса в зоне подъемника на корпусе В. Ранее аналогичные работы были выполнены на корпусе А, сообщил генеральный подрядчик работ. Как рассказал глава Департамента гражданского строительства Москвы Рафик Загрутдинов, «Академ Палас» – один из старейших столичных долгостроев.

«Он возводится на западе столицы в районе Тропарево-Никулино по адресу: проспект Вернадского, владение 78. В трех корпусах-башнях, объединенных стилобатом, предусмотрено 718 квартир. Общая площадь жилого комплекса составляет более 200 тысяч квадратных метров. Квартиры в нем ожидают 243 дольщика. Ввод запланирован на четвертый квартал 2024 года», – раскрыл детали Загрутдинов.

Первоначальный застройщик АО «ОСК» не смог справиться с реализацией проекта. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о завершении строительства жилого комплекса за счет городского бюджета. Соответствующие полномочия и функции переданы Департаменту гражданского строительства столицы.

Сейчас во всех корпусах комплекса с 5 по 33 этажи ведется отделка, другие работы, продолжается подведение внутренних инженерных сетей. На площадке «Академ Палас» задействовано уже около 1200 рабочих. Число увеличено в связи с усилением отдельных видов работ.

Как уточнил Рафик Загрутдинов, сейчас силами ведомства идет достройка шести проблемных объектов. В общей сложности в них ожидают получения своих квартир около 2,5 тысяч дольщиков. Деятельность подрядчиков, которые достраивают объекты, контролирует Московский фонд защиты прав дольщиков.

