Загрутдинов: ФОК с двумя бассейнами построят в Бибирево в этом году

Физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с двумя бассейнами возведут в районе Бибирево, на объекте уже готовы монолитные работы, устройство витражей также находится на финальном этапе. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, строители уже приступили к облицовке фасада с использованием металлокассет. Загрутдинов отметил, что комплекс, который располагается на Алтуфьевском шоссе, владение 100, готов уже наполовину.

Так, общая площадь двухэтажного комплекса будет составлять более 4 тысяч «квадратов». В нем будет бассейн длиной 25 метров, который предназначен для оздоровительного плавания, а также детский бассейн, длинна которого будет составлять 10 метров. Кроме того, там будет располагаться тренажерный зал площадью 200 «квадратов».

Указывается, что комплекс будет облицован керамогранитом на уровне цоколя, а на стенах будут установлены алюминиевые панели. При этом будут установлены различные декоративные элементы, газоны, живописные цветники, кустарники и деревья. Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строительство спортивных центров позволило более чем вдвое повысить число москвичей, занимающихся спортом.

