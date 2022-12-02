Загрутдинов: Два детских сада, школу и поликлинику построят в Измайлове
В столичном районе Измайлово по программе реновации построят два детских сада с бассейном, школу на 1225 мест и поликлинику на Сиреневом бульваре, на территории бывшего Черкизовского рынка. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, комплексная реорганизация этой территории подразумевает создание современных кварталов со всей необходимой инфраструктурой.
«Объекты включены в Адресную инвестиционную программу Москвы, рассчитанную на 2022-2025 годы», - отметил глава департамента.
В московских кварталах реновации создадут качественную и социально ориентированную городскую среду. Все кварталы реновации направлены на обеспечение жителей необходимыми объектами социальной инфраструктуры. Социальные, спортивные и культурные объекты, которые появятся благодаря программе реновации, будут доступны не только жителям новостроек, но и всем москвичам.
Загрутдинов также рассказал, что всего проектом планировки территории бывшего Черкизовского рынка предусмотрено строительство 9 объектов жилого назначения. При этом на трёх участках уже введено 12 жилых корпусов, а на пяти ведется проектирование, ещё на одном началось строительство, добавил глава департамента строительства города Москвы.
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