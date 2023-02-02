Загрутдинов: Дом по реновации появится в районе Академический в 2024 году
Жилой дом по программе реновации введут в эксплуатацию в районе Академический в 2024 году, на сегодняшний день уже идет возведение надземной части зданий. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Дом на улице Кедрова, 16 будет переменной этажности с подземным паркингом. Во внешней отделке применят систему вентилируемого фасада, который будет из фиброцементных плит светло-бежевых и терракотово-коричневых цветов. На фасадах дома установят металлические корзины под кондиционеры, а входные группы задекорируют витражным остеклением.
Таким образом, в жилом доме будет 581 квартира. При этом три квартиры будут оборудованы для маломобильных граждан, в них увеличат ширину коридоров и установят необходимую сантехнику. В вестибюле жилой части каждой секции планируется размещение колясочной и кладовой для уборочных принадлежностей.
Кроме того, вход в дом, пол вестибюля и холла с лифтами будут располагаться на одном уровне с поверхностью земли, чтобы маломобильные люди могли с комфортом попасть в подъезд. Проект дома предусматривает создание закрытого двора, четырех детских площадок, двух зон для занятий уличным спортом и мест тихого отдыха.
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