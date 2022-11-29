Загрутдинов: 50 домов снесли в Москве по программе реновации с начала года
50 ветхих жилых домов демонтировано в Москве по программе реновации с начала этого года. Об этом сообщил глава Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
Он напомнил, что демонтаж всех домов в рамках программы реновации производится с использованием технологии, так называемого, «умного сноса». Основными принципами такого подхода являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование образующихся отходов, сказал Загрутдинов.
По его словам, наибольшее число снесённых домов в этом году располагалось на востоке столицы – 14 зданий. Всего же с момента старта программы реновации в столице демонтировано 130 домов. В «передовики» по сносу вышли Западный - 23 дома, Северо-Восточный и Юго-Западный административные округа - по 18 зданий в каждом.
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