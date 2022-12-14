За пять лет в жилом комплексе «Символ» открылось более 60 точек торговли и бытовых сервисов
Уже 64 объекта формата street-retail работают на территории проекта «Символ» в районе Лефортово от компании Донстрой. Их общая площадь превышает 9 330 кв. м. На текущий момент в жилом комплексе сдано 14 корпусов на 4 317 квартир. Ключи получили собственники 3 100 квартир.
На первых этажах домов уже есть 30 магазинах разного профиля, 8 кафе и ресторанов, салоны красоты и SPA, медицинские центры. Жителям и горожанам также доступны шоу-румы интерьера и мебели, детские игровые пространства, студии йоги и фитнеса, пункты выдачи интернет-заказов, цветочные магазины и бутики, сервис по ремонту обуви.
Сейчас к открытию готовятся еще девять коммерческих объектов площадью свыше 1 330 кв. м. Это, в частности, аптека, супермаркет, салон цветов, кафе, барбершоп, клиника инфузионной терапии.
«”Символ” является ярким примером проекта, который реализуется по принципу «город в городе». Нашим жителям не нужно тратить время в пробках, чтобы закупить продукты к праздничному столу, сходить на фитнес или провести приятный вечер в кругу семьи в уютном ресторане. Достаточно просто спуститься и прогуляться по парку «Зеленая река» до нужной точки. И даже престижная Бауманская школа № 1580 будет прямо во дворе», — отметила Анна Коробкова, руководитель департамента продаж Донстрой.
Территория «Символа» в Лефортове занимает около 60 га. Жилой комплекс расположен на границе Центрального административного округа столицы, всего в пяти километрах от Красной площади. Донстрой начал реализацию проекта семь лет назад. За это время девелопер сдал здесь более 500 тыс. кв. м недвижимости — треть от запланированного объема строительства в 1,5 млн кв. м.
Основной элемент благоустройства «Символа» — парк «Зеленая река», который раскинется на 10 га. Объект готов на 20%: в эксплуатацию введено 1,9 га. В общей сложности, озеленение займет около 40% проекта.
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