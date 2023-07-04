За первое полугодие 2023 года по программе реновации сдали 30 жилых домов
За шесть месяцев этого года по программе реновации в эксплуатацию ввели 30 жилых домов. Об этом сообщил на пресс-туре руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что 30 жилых домов – это порядка 530 тысяч «квадратов» жилой площади и около 9 100 квартир. Лидерами по вводу жилья выступили Северо-Восточный административный округ, Южный административный округ и Северный административный округ. Там ввели шесть домов и по пять домов соответственно.
При этом в июне было введено четыре многоквартирных жилых объекта на 1 304 квартиры в районах Лефортово, Метрогородок, Южное Медведково и Нагатинский Затон.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru