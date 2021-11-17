Японский архитектор разработает проект благоустройства клубного дома Noble и премиального небоскреба Famous
На западе Москвы появится работа известного во всём мире урбаниста Хироки Мацуура. Девелопер проекта MR Group (генеральный директор Роман Тимохин) провёл конкурс на проект ландшафтного обустройства территории вокруг небоскрёба Famous и клубного дома Noble. Победу одержало международное дизайн-бюро MADMA urbanism+landscape под руководством известного урбаниста Хироки Мацуура.
Как отмечается на сайте девелопера, автора проекта вдохновили работы русских классических пейзажистов: Ивана Шишкина, Исаака Левитана, Игоря Грабаря, Льва Каменева и других. В основу концепции дизайна положен японский взгляд на красоту и разнообразие русского ландшафта, говорит Алексей Годованец, управляющий партнер MR Group. По его словам, для Хироки Мацуура свойственны высочайший профессионализм, нестандартный подход к реализации проектов и креативность.
«Один из ключевых принципов работы MR Group — привлекать к созданию проектов не просто мировых звезд, но звезд, которые близки по духу ценностям будущих жителей» - подчеркнул Алексей Годованец.
58-этажный небоскреб футуристической архитектуры Famous и клубный дом Noble строятся в рамках комплекса «Фили сити» рядом со станциями метро «Фили» и «Багратионовская». Архитекторы распланировали цокольные пространства башни Famous для удаленной работы и переговоров, здесь откроются рестораны и кафе, зоны для спорта и отдыха. В шаговой доступности от «Фили Сити» находятся Кутузовский проспект, Филевский парк и благоустроенная набережная Москвы-реки.
Хироки Мацуура - японский и нидерландский урбанист, ландшафтный дизайнер, основатель бюро MADMA urbanism+landscape и архбюро MASA architects. Он родился и получил образование в Японии. Профессиональные навыки осваивал в Нидерландах. Эксперты говорят, что будучи инженером-эстетиком, он воплощает восточный дзен и голландский прагматизм в инновационные проекты.
В России Хироки Мацуура известен такими проектами как столичные «Сады Сколково», Smart City Sberbank и «Имеретинка 2.0» в Сочи. Он является приглашенным профессором Московской Архитектурной Школы (МАРШ).
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