Взрослая поликлиника в Богородском районе Москвы готова на 90%
Здание взрослой поликлиники в Богородском районе на 750 посещений в смену готово на 91%, на сегодняшний день на объекте завершены работы по устройству монолитных конструкций и внутренних перегородок здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Он отметил, что поликлиника располагается на улице Игральная, дом 8. По словам Загрутдинова, в настоящий момент ведутся работы по устройству входных групп, наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем. Кроме того, специалисты занимаются отделкой помещений, заканчиваются фасадные работы и остекление, указал он.
Так, застройщиком выступил АНО «РСИ». Общая площадь здания составит свыше 11 тысяч «квадратов». Отмечается, что взрослая поликлиника строится в соответствии с новым стандартом столичных поликлиник. Основными особенностями являются, в частности, удобное зонирование, наличие зон комфортного ожидания и доступность для лиц с ограниченными возможностями.
При этом кабинеты врачей будут располагаться таким образом, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным. На близлежащей территории будут расположены парковки, площадки отдыха, зоны информирования и площадки для лечебно-оздоровительных занятий. Рафик Загрутдинов напомнил, что объекты здравоохранения строятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за длительного срока службы и не подлежат реконструкции.
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