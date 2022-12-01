Взрослая поликлиника в Богородском районе Москвы готова на 90%

Здание взрослой поликлиники в Богородском районе на 750 посещений в смену готово на 91%, на сегодняшний день на объекте завершены работы по устройству монолитных конструкций и внутренних перегородок здания. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Он отметил, что поликлиника располагается на улице Игральная, дом 8. По словам Загрутдинова, в настоящий момент ведутся работы по устройству входных групп, наружных инженерных сетей и внутренних инженерных систем. Кроме того, специалисты занимаются отделкой помещений, заканчиваются фасадные работы и остекление, указал он.

Так, застройщиком выступил АНО «РСИ». Общая площадь здания составит свыше 11 тысяч «квадратов». Отмечается, что взрослая поликлиника строится в соответствии с новым стандартом столичных поликлиник. Основными особенностями являются, в частности, удобное зонирование, наличие зон комфортного ожидания и доступность для лиц с ограниченными возможностями.

При этом кабинеты врачей будут располагаться таким образом, чтобы снизить возникновение очередей и сделать ожидание приема комфортным. На близлежащей территории будут расположены парковки, площадки отдыха, зоны информирования и площадки для лечебно-оздоровительных занятий. Рафик Загрутдинов напомнил, что объекты здравоохранения строятся в микрорайонах, где реализуется программа реновации, новых микрорайонах Москвы или в тех, где поликлиники пришли в негодность из-за длительного срока службы и не подлежат реконструкции.

