Все корпуса проблемного ЖК «Легенда» в Троицке подключены к электроснабжению

Корпуса № 2 и 3 проблемного жилого комплекса «Легенда» в Троицке (ТиНАО), который по решению мэра Москвы Сергея Собянина достраивается за счет средств городского бюджета, получили постоянное электроснабжение.

Руководитель столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов рассказал, что ЖК «Легенда» строится на 42-м км Калужского шоссе, в нем запланировано семь жилых корпусов. Корпуса №1, 2, 3, 4 и 7 включены в «Дорожную карту» проблемных объектов города столицы. Новое жилье в ЖК «Легенда» ожидают 753 дольщика.

Ранее постоянное электроснабжение получили корпуса №1, №4 и №7, а теперь к нему подключены и корпуса № 2 и 3.

«Прежний застройщик ООО «ИнвестСтройГрупп» не исполнил обязательства перед дольщиками. В марте 2018 года компанию признали банкротом. Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о достройке проблемного объекта за счет средств города. В июле 2021 года Московский фонд защиты прав дольщиков переоформил на себя разрешения на строительство», - уточнил Загрутдинов.

Он также добавил, что за счет городского бюджета специалисты достраивают сейчас семь проблемных объектов, где ждут свои квартиры около 3,3 тыс. дольщиков.

