Во Владивостоке построят новый жилой комплекс «Философия»

Администрация Владивостока выдала разрешение на строительство первой очереди нового жилого комплекса «Философия». Всего дальневосточная столица обзаведется семью уникальными по своей архитектуре и облику корпусами, сообщили в пресс-службе компании ФСК Регион, реализующей этот проект.

В первой очереди жилого комплекса запроектировано четыре корпуса на 437 квартир, в том числе с видом на море и сопки, а также пентхаусы с каминами и приватные террасы.

Территория дворов будет доступна только для резидентов, что обеспечит жильцам высокий уровень комфорта и безопасности. Как для взрослых, так и для детей будут построены зоны отдыха с игровыми площадками, гамаками, шезлонгами и лавочками и другими объектами инфраструктуры.

«Стоит произнести “философия” — и на ум сразу приходят античные мыслители: Аристотель, Платон, Гиппократ. Они были аристократами своего времени, яркими представителями достатка. […] Будущий жилой комплекс будет ассоциироваться с философией древнегреческой и философией роскошной жизни», - сказал первый заместитель генерального директора ФСК Регион Роман Капинос.

Каждому из семи корпусов дадут имя философа, которое, по его словам, «найдет отражение в дизайн-коде». Проект реализуется в две очереди, завершение строительства первой запланировано на III квартал 2026 года.

