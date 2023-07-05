Во Владивостоке построят новый жилой комплекс

В микрорайоне Владивостока Снеговая Падь появится новый жилой комплекс комфорт-класса под названием «Флагман». Управлением градостроительства администрации города Владивостока выдано разрешение на строительство первых трех корпусов.

«Название ЖК выбрано неслучайно – оно напрямую связано как с названием улицы, так и со стартом работ ФСК Регион в городе», - сообщил управляющий партнер ГК ФСК по сегменту «Регионы», гендиректор «ФСК Регион» Алексей Алмазов.

В зданиях высотой от 12 до 24 этажей будут представлены на выбор одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, а также студии. При этом на территории ЖК будет реализована концепция «двор без машин», для автомобилистов предусмотрен подземный паркинг.

