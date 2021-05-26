Власти Подмосковья выплатят компенсации 4 тысячам обманутых дольщиков

В Подмосковье продолжаются выплаты обманутым дольщикам, до конца года деньги получат более 4 тысяч человек, заявил первый замминистра жилищной политики Московской области Иван Синельников.

«На данный момент выплаты получают уже 2,7 тысяч дольщиков, в планах на 2021 год – выплатить компенсацию 4,6 тысячам граждан», - цитирует Синельникова «Радио 1».

По его словам, пострадавшие смогут возместить ущерб через механизмы Фонда защиты прав дольщиков, если дом решат не достраивать.

Полностью решить проблему обманутых дольщиков в Московской области планируют к концу 2023 года. По итогам 2021 года их должно остаться не более 20 тысяч.

