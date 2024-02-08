Власти Москвы выставили на торги два коммерческих помещения в ЮЗАО

На городские торги по продаже выставили два нежилых помещения в районе Ломоносовский. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, оба помещения свободного назначения расположены на первом этаже жилого дома на улице Академика Пилюгина. Площадь каждого – около 140 квадратных метров.

«Коммерческие объекты в районах с развитой инфраструктурой популярны у инвесторов. В них открываются магазины, офисы, предприятия сферы услуг. Например, сейчас на торги по продаже выставлено сразу два помещения, которые будут реализованы посредством публичного предложения, что предполагает последовательное понижение первоначальной цены в ходе торгов», – рассказал Пуртов.

Как уточнили в Департаменте, лоты находятся в шаговой доступности от станции метро «Новые Черемушки», в жилом квартале на улице Академика Пилюгина в доме 4. Рядом также расположены административные здания и образовательные учреждения.

Заявку на участие в торгах можно подать до 19 февраля, а сам аукцион состоится 28 февраля. Для участия в нём понадобятся регистрация на электронной торговой площадке «Росэлторг» и усиленная квалифицированная электронная подпись. Участвовать в городских торгах можно не выходя из дома, так как вся процедура проходит онлайн.

В Департаменте также напомнили о том, что город стремится развивать предпринимательство и регулярно выставляет на торги различное имущество. Это могут быть здания и помещения под развитие бизнеса, земельные участки под строительство коммерческих объектов, нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах.

