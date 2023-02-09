ВАО Москвы стал лидером по строительству домов по программе реновации
Первое место по строительству новых домов в рамках программы реновации занимает ВАО города Москвы. Здесь возводится 39 жилых домов, в которых разместятся свыше 10 тысяч квартир с выполненной в них улучшенной отделкой. Об этом заявил глава столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По его словам, отделка в новых квартирах полностью отвечает реновационным стандартам. На нежилых первых этажах новостроек размещают лифтовые холлы, вестибюли, комнаты дежурного, почтовые ящики, кладовые для уборочного инвентаря и технические помещения. Кроме того, здесь могут открываться различные объекты инфраструктуры, такие, как кафе и магазины, спортклубы и салоны красоты, а также секции и кружки для детей.
Всего, отметил Загрутдинов, с начала действия программы реновации в Восточном административном округе построены 26 жилых домов. В новые квартиры переедут жители 1062 сносимых строений на территории ВАО.
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