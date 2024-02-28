В Зюзино в 2025 году появятся два жилых корпуса по программе реновации
В районе Зюзино в 2025 введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.
«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована», - добавил он.
В новых корпусах разместятся 282 квартиры. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Входные группы дополнят витражным остеклением.
Для удобства маломобильных людей вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли.
В рамках реализации проекта два жилых корпуса объединят подземной автостоянкой. Также благоустроят придомовую территорию.
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