В Зюзино в 2025 году появятся два жилых корпуса по программе реновации

В районе Зюзино в 2025 введут в эксплуатацию два жилых корпуса для переселения по программе реновации. Об этом сообщил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы по устройству шпунтового ограждения и разработке котлована», - добавил он.

В новых корпусах разместятся 282 квартиры. Фасады зданий выполнят из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных керамическим кирпичом. Входные группы дополнят витражным остеклением.

Для удобства маломобильных людей вход в здание, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнят в один уровень с поверхностью земли.

В рамках реализации проекта два жилых корпуса объединят подземной автостоянкой. Также благоустроят придомовую территорию.

