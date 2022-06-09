В ЖК «Селигер Сити» залит последний куб бетона

В жилом комплексе «Селигер Сити» состоялась торжественная церемония закладки традиционной капсулы времени и заливки последнего кубометра бетона в монолитный каркас корпусов третьей очереди. Для гостей мероприятия провели обзорную экскурсию по готовым домам и благоустроенному двору комплекса.

Мультиформатный жилой комплекс состоит из небоскребов и среднеэтажных корпусов. Сейчас заканчивается строительство двух высотных корпусов в 44 и 36 этажей. В них запроектирована 651 квартира. Как рассказала заместитель генерального директора компании MR Group Ирина Дзюба, на первых этажах будут расположены торговая и обслуживающая инфраструктуры, места для работы и отдыха в лаунж-зоне.

«Современная архитектура и разнообразная рекреационная инфраструктура «Селигер Сити» со спортивными объектами, игровыми площадками и домашним искусственным озером с пляжем привлекает молодых покупателей. Доля тех, кому от 20 до 30 лет, составляет 21%. Покупателей в возрасте от 30 до 40 лет более 35%», - отметила заместитель гендиректора компании-застройщика.

Она также рассказала о том, что в последнее время растет требовательность покупателей к качеству продукта и уделяется большое внимание репутации застройщика. В среднем по рынку идёт снижение предложений с отделкой. При этом в проектах компании MR Group квартиры сдаются с одним из двух типов отделки: 85-90% составляет отделка MR Base (разводка коммуникаций, стяжка, шпатлевание стен и потолков, установка выключателей и розеток); 10-15% - готовые к проживанию квартиры с чистовой дизайнерской отделкой MR Ready.

Жилой квартал «Селигер Сити» строится на севере Москвы, в шаговой доступности от станции метро «Селигерская» в Ильменском проезде. Он спроектирован голландской командой архитекторов «MLA+». Над концепцией благоустройства придомовой территории работали дизайнеры бюро WOWHaus, известного своими проектами столичных парков Горького и Сокольники. По итогам продаж 2021 года «Селигер Сити» вошел в топ-10 самых продаваемых новых проектов бизнес-класса рейтинга компании «Метриум».

