В Зеленограде возведут новый торгово-выставочный комплекс
В Зеленограде построят торгово-выставочный комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров в районе Крюково за счет инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.
«Сейчас участок для строительства свободен от застройки», – уточнила Княжевская.
По её словам, площадь участка составляет 0,8 гектара. Он находится недалеко от МЦД-3.
Глава комитета отметила, что такие объекты необходимы как с точки зрения развития городской инфраструктуры, так и обеспечения жителей района местами приложения труда.
Княжевская также напомнила, что столица уже несколько лет уверенно движется в сторону полицентричного развития.
Она пояснила, что постоянно ведётся активная работа по созданию мест притяжения городского уровня, улучшения транспортной доступности, обеспечения многофункциональности новой застройки и организации новых рабочих мест.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru