В Зеленограде возведут новый торгово-выставочный комплекс

В Зеленограде построят торгово-выставочный комплекс площадью более 12 тысяч квадратных метров в районе Крюково за счет инвестора. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Сейчас участок для строительства свободен от застройки», – уточнила Княжевская.

По её словам, площадь участка составляет 0,8 гектара. Он находится недалеко от МЦД-3.

Глава комитета отметила, что такие объекты необходимы как с точки зрения развития городской инфраструктуры, так и обеспечения жителей района местами приложения труда.

Княжевская также напомнила, что столица уже несколько лет уверенно движется в сторону полицентричного развития.

Она пояснила, что постоянно ведётся активная работа по созданию мест притяжения городского уровня, улучшения транспортной доступности, обеспечения многофункциональности новой застройки и организации новых рабочих мест.



