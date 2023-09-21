В Зеленограде началось строительство детской поликлиники
Строительство новой поликлиники для детей на 320 посещений в смену началось в Зеленограде в районе Крюково в рамках программы реновации. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
По его словам, медучреждение общей площадью 6 тысяч квадратных метров возведут на Панфиловском проспекте. В настоящее время на объекте начались работы подготовительного периода, идет разработка котлована.
«В рамках программы реновации будет построено более 400 соцобъектов. Причем, доступны они будут всем москвичам и позволят сформировать новые рабочие места», - отметил и.о. главы департамента.
Новую поликлинику в Зеленограде оснастят современным оборудованием. В ней будут предусмотрены зоны функциональной и лучевой диагностики, а также реабилитации. Кроме того, в новом здании разместится травматологический пункт и педиатрическое отделение.
Кабинеты наиболее востребованных специалистов разместят на первом и втором этажах, а менее востребованные и административные на верхних. На первом этаже разместится кафе, а для детей на всех этажах оборудуют зоны комфортного ожидания с игровыми.
Для сотрудников учреждения оборудуют комнаты отдыха и кабинет психологической разгрузки.
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