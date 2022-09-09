В Ватутинках до конца года введут в эксплуатацию детсад с бассейном
Отделочные работы в строящемся здании детского сада в деревне Ватутинки выполнены на 60%. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. По его словам, ввести его в эксплуатацию планируется до конца 2022 года.
«Здание площадью 4,8 тысяч квадратных метров рассчитано на 350 детей», - рассказал глава департамента строительства.
По его словам, общая строительная готовность объекта на сегодня превышает 75%.
Рафик Загрутдинов отметил, что в здании разместятся игровая комната, бассейн, спортивный и музыкальный залы, а также творческая мастерская. Помещения детского сада оборудуют всеми необходимыми технологическими приспособлениями для удобства маломобильных граждан.
Он также напомнил, что в Ватутинках продолжается строительство школы на 1200 мест с IT-полигоном. Кроме того, в ТиНАО департамент строительства Москвы построит школу на 800 учащихся в поселении Щаповское с дошкольным отделением на 150 мест.
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