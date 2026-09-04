В центре Москвы ввели в эксплуатацию первую часть «горизонтального небоскреба»

При строительстве жилого комплекса «Бадаевский» в Москве удалось совместить инновационные инженерные решения с сохранением исторического наследия, сообщили в компании Capital Group.

Девелопер получил разрешение на ввод в эксплуатацию «западной ленты» «Бадаевского» на набережной Тараса Шевченко.

«Архитектурная концепция «Бадаевского» объединила реставрируемые объекты культурного наследия и новое строительство на 35-метровых «бадаевских колоннах». Решение позволило сохранить виды на исторические корпуса Бадаевского завода, а на территории комплекса спланировать новый парк для района Дорогомилово», – рассказали в пресс-службе Capital Group.

Со своей стороны, председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков сообщил, что инспекторы провели 20 выездных проверок объекта, после чего вынесли заключение о его соответствии проектной документации.

В рамках строительства применены сложные инженерные решения. В частности, впервые в России была реализована установка так называемого «супер-слэба» под первыми жилыми этажами жилых «лент». Также Capital Group совместно с талантливыми российскими дизайнерами представил коллекцию «Бадаевского» – созданные эксклюзивно для жилого комплекса предметы мебели, текстиля, посуды и освещения, органично продолжающие модернистскую концепцию дома.

В 2019 году мировые архитектурные эксперты присудили «Бадаевскому» звание «Проект будущего». Жилой комплекс разместится на 35-метровых «бадаевских колоннах» и сохранит историческую связь с памятником промышленной архитектуры конца XIX века, Бадаевским пивзаводом. В рамках первого этапа реализации проекта были построены более 300 квартир и три виллы.

