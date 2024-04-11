В трех проблемных ЖК дольщикам передано 360 ключей от квартир

В трех проблемных жилых комплексах: «Троицк Е-39», «Остров Эрин» и доме в поселении Кокошкино, введенных в эксплуатацию в 2023 году, дольщикам выданы ключи от 365 квартир. По словам руководителя Департамента строительства города Москвы Рафика Загрутдинова, на всех трех объектах идет передача квартир.

«Для оформления акта приема-передачи квартиры дольщикам необходимо иметь полный комплект документов, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте Московского Фонда защиты прав дольщиков», - отметил руководитель депстроя.

Все проблемные дома достраивались силами Московского Фонда защиты прав дольщиков, финансировал работы городской бюджет. Сейчас в Москве достраивается еще восемь проблемных объектов.

