В ТиНАО построят здания районных управ

Согласованы проекты административных зданий в районах Филимонковский и Внуково Троицкого и Новомосковского административных округов, где построят районные управы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.



Он отметил, что по проектам планируют возвести трехэтажные административные здания.



«Планировочные и конструктивные решения разработаны с соблюдением современных технологических и санитарно-гигиенических требований и предусматривают применение современных эффективных материалов, технологического и инженерного оборудования», – рассказал он.



Административные объекты появятся в деревне Голенищево Филимонковского района и Лапшинка района Внуково. Там расположатся офисные помещения городской администрации.



На первом этаже обустроят гардероб, кабинет приема посетителей, зону ожидания и актовый зал на 120 мест. На втором и третьем этаже будут офисы и хозяйственные помещения.



Здания спроектированы с учетом обеспечения удобства для маломобильных групп населения. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья будут осуществлять на первом этаже. Кроме того, в зданиях установят лифты.

