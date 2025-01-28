В ТиНАО построят здания районных управ
Согласованы проекты административных зданий в районах Филимонковский и Внуково Троицкого и Новомосковского административных округов, где построят районные управы, рассказал председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков.
Он отметил, что по проектам планируют возвести трехэтажные административные здания.
«Планировочные и конструктивные решения разработаны с соблюдением современных технологических и санитарно-гигиенических требований и предусматривают применение современных эффективных материалов, технологического и инженерного оборудования», – рассказал он.
Административные объекты появятся в деревне Голенищево Филимонковского района и Лапшинка района Внуково. Там расположатся офисные помещения городской администрации.
На первом этаже обустроят гардероб, кабинет приема посетителей, зону ожидания и актовый зал на 120 мест. На втором и третьем этаже будут офисы и хозяйственные помещения.
Здания спроектированы с учетом обеспечения удобства для маломобильных групп населения. Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья будут осуществлять на первом этаже. Кроме того, в зданиях установят лифты.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru