В Свиблово в 2024 году построят новую школу
В районе Свиблово в 2024 году появится новая школа на 550 мест. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
Сейчас ведется проектирование объекта. Общая площадь здания превысит 12 тысяч квадратных метров. Школа будет состоять из двух функциональных блоков. Кроме учебных кабинетов в ней планируется разместить актовый зал, два спортивных зала и библиотеку с медиатекой.
По словам руководителей Департамента строительства, в Москве на данный момент ведется строительство более 30 объектов образования за счет городского бюджета. С начала года введено в эксплуатацию пять объектов: детские сады в 14 и 17 кварталах Некрасовки, в районе Южнопортовый, а также два учебных корпуса – на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке», отметил Загрутдинов.
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