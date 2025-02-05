В столичном районе Северный возведут многоквартирный дом
Власти Москвы согласовали проект строительства нового жилого комплекса в районе Северный. Как сообщил председатель Москомэкспертизы Иван Щербаков, жилой дом будет построен по адресу: ул. 9-я Северная линия, владение 3.
«Проектом предусмотрено строительство жилого дома из девяти секций переменной этажности. Первый этаж запроектирован нежилым: здесь будут помещения коммерческого и общественного назначения, в том числе управа района Северный», – рассказал Щербаков.
По его словам, всего в доме будет 987 квартир. Управе района отведут помещения на первом этаже нескольких секций дома. Там расположатся офис главы управы и приемная для граждан, отдел ЖКХ и благоустройства, кабинет для сотрудников комиссии по делам несовершеннолетних и комната избирательной комиссии. Также проектом предусмотрено создание актового зала на 80 человек.
После завершения строительных работ по возведению дома специалисты займутся обустройством внутреннего двора с детскими площадками и зонами отдыха, там высадят деревья и кустарники, разобьют газоны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru