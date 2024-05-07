В столичном районе Щукино в 2025 году появятся два корпуса по реновации
На северо-западе Москвы в 2025 году в эксплуатацию введут два корпуса для переселения по программе реновации, заявил глава департамента строительства Рафик Загрутдинов
По его словам, сейчас строители возводят наземную часть здания. В готовых двух корпусах расположатся 486 квартир с улучшенной отделкой, пять из которых будут оборудованы для маломобильных жильцов, здания объединит подземный паркинг.
Новостройки будут оснащены системами охраны, оповещения при пожаре, сигнализации и видеонаблюдения. Корпуса сформируют внутренний двор, где будут установлены детские и спортивные площадки, организованы зоны для занятия спортом и отдыха.
С более подробной информацией о программе реновации можно ознакомиться на портале mos.ru. Программа появилась в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5176 домов в столице. Москва – один из городов-лидеров по темпам и объемам возведения жилья
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