В столичном районе Кунцево построят новый ЖК по программе реновации
В районе Кунцево на западе Москвы построят новый жилой комплекс в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.
«Дом возводят на месте двух ранее расселенных и демонтированных домов. 120 семей из этих домов получили современные комфортные квартиры в двух новостройках по адресам: Молодогвардейская улица, дом 44 и Бобруйская улица, дом 15/1», - добавил он.
На данный момент, на объекте проводят работы по устройству шпунтового ограждения. Новостройка будет состоять из двух секций. Входные группы оформят витражным остеклением. В подземном уровне будет предусмотрена стоянка для автомобилей.
В новом доме разместится 300 квартир с готовой улучшенной отделкой. На первом этаже разместятся технические помещения и зона для размещения почтовых ящиков. Для дополнительного удобства будущих жильцов вход в здание выполнят в один уровень с поверхностью земли. Также в ходе реализации проекта планируют благоустроить придомовую территорию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru