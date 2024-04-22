В столичном районе Коптево началось строительство дома по программе реновации

На севере Москвы в районе Коптево возведут жилой дом в рамках программы реновации. Об этом сообщил глава департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

«В настоящее время ведутся работы подготовительного периода», - сказал он.

Новый жилой дом будет возведен по индивидуальному проекту. Предусмотрено семь секций переменной этажности, фасады облицуют пиленым кирпичом. Входные группы дополнит витражное остекление. Первый этаж здания выполнят в один уровень с поверхностью земли, что облегчит быт жителей.

Проект рассчитан на 350 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам реновации. Дополнительно в новом доме разместится подземная парковка.

При реализации проекта также озеленят придомовую территорию и построят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием.

