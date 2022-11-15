В столичной Некрасовке завершается благоустройство территории учебного корпуса
В столичной Некрасовке подходят к концу работы по благоустройству территории учебного корпуса в 17 квартале. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
«Выполнены отделочные работы, производится монтаж мебели и оборудования. Идет подготовка здания к вводу в эксплуатацию», - рассказал он.
По его словам, в учебном корпусе смогут обучаться 350 старшеклассников, в здании предусмотрены универсальные кабинеты, а также лаборатории, библиотека и спортзал.
Загрутдинов напомнил, что учебный корпус будет частью крупного образовательного комплекса, в рамках которого летом уже был введен в эксплуатацию детский сад с бассейном на 300 мест, также строится большая школа на 1150 мест.
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